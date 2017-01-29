KASIM AYINDAN BERİ SÜRÜYOR ! ÖLÜ SAYISI ARTTI

Kasım ayından beri sürüyor ! Ölü sayısı arttı

Şişli'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatı kaybedenlerininin sayısı 11 oldu.

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Şili'de kontrol altına alınamayan orman  yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e çıktı. Büyük bir kısmı son 15 günde olmak üzere kasımdan bu yana yangınlarda yok olan ormanlık alan 360 bin hektara ulaştı.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, yangınların ülke tarihinin en kötü  orman yangını felaketi olduğunu söyledi.

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de (CONAF) çoğunluğu son iki haftada  olmak üzere kasımdan bu yana meydana gelen yangınlarında yok olan ormanlık alanın  360 bin hektara ulaştığını duyurdu.

Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların yağmurlar ve  düşen hava sıcaklarıyla kontrol altına alınmasını umduklarını ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Concepcion  kentindeki meskun mahallere yaklaşan yangınlardan 3 bi?n kişinin etkilendiğini  ancak ormanlık alanlarda yardımların henüz ulaştırılamadığı köylerdeki kişilerle  birlikte bu sayının daha da artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Birçok hayvanın da telef olduğu yangınları kontrol altına almak için 4  binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, perşembe günü yangınlarda 2  polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay  ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter  talep etmişti.

Şili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye  ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde  olağanüstü hal ilan etmişti.

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