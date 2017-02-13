Kasko için verdiğiniz fazla para cebinizde kalsın

Dijital teknoloji sigorta sektörünü yeniden şekillendiriyor. Artık araca takılan özel bir cihaz ya da telefon uygulamasıyla hatasız sürücü rapor ediliyor. Kasko bedeli buna göre belirleniyor

Kaskoyu ucuzlatacak akıllı teknolojiler geliştirildi. Araca takılan özel bir cihaz sayesinde trafikteki durumunuz rapor edilip sigorta şirketine gönderiliyor. Hatasız kullanım, kasko fiyatınızı günlük olarak düşürebiliyor. Hatalı kullanımlarda ise fiyat artıyor.

SÜRÜŞE GÖRE PARA

Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; yeni geliştirilen Metromile isimli cihaz ile örneğin 'sürücü kasislere giriyor mu, 'hatalı park ediyor mu', 'dönüşlerde sinyal veriyor mu', 'gereksiz hız yapıyor mu', 'hatalı sollama var mı' gibi yüzlerce detay raporlanıyor ve kasko bedeli ona göre belirlenebiliyor. Sistem ABD yaygınlaşırken Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

KURALLARA UYANA ÖDÜL

Sigorta şirketi Groupama da geliştirdiği 'Kaskopilot' uygulaması sayesinde trafik kurallarına uyan sürücüye e-para ödülü veriyor. Bu uygulama, GPS'e bağlanarak sizin kurallara ne kadar uyduğunuzu takip ediyor. Eğer kırmızı ışıkta hep duruyorsanız, ters U dönüşü yapmıyorsanız ve tüm kurallara uyuyorsanız size e-para yüklüyor ve bunu internette harcıyorsunuz.