  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...
  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

KASKO İÇİN VERDİĞİNİZ FAZLA PARA CEBİNİZDE KALSIN

Kasko için verdiğiniz fazla para cebinizde kalsın

Araç sahiplerinin cebini yakan kasko ücretlerini ucuzlatacak dijital bir çözüm bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dijital teknoloji sigorta sektörünü yeniden şekillendiriyor. Artık araca takılan özel bir cihaz ya da telefon uygulamasıyla hatasız sürücü rapor ediliyor. Kasko bedeli buna göre belirleniyor

Kaskoyu ucuzlatacak akıllı teknolojiler geliştirildi. Araca takılan özel bir cihaz sayesinde trafikteki durumunuz rapor edilip sigorta şirketine gönderiliyor. Hatasız kullanım, kasko fiyatınızı günlük olarak düşürebiliyor. Hatalı kullanımlarda ise fiyat artıyor. 

SÜRÜŞE GÖRE PARA

Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; yeni geliştirilen Metromile isimli cihaz ile örneğin 'sürücü kasislere giriyor mu, 'hatalı park ediyor mu', 'dönüşlerde sinyal veriyor mu', 'gereksiz hız yapıyor mu', 'hatalı sollama var mı' gibi yüzlerce detay raporlanıyor ve kasko bedeli ona göre belirlenebiliyor. Sistem ABD yaygınlaşırken Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

KURALLARA UYANA ÖDÜL

Sigorta şirketi Groupama da geliştirdiği 'Kaskopilot' uygulaması sayesinde trafik kurallarına uyan sürücüye e-para ödülü veriyor. Bu uygulama, GPS'e bağlanarak sizin  kurallara ne kadar uyduğunuzu takip ediyor. Eğer kırmızı ışıkta hep duruyorsanız, ters U dönüşü yapmıyorsanız ve tüm kurallara uyuyorsanız size e-para yüklüyor ve bunu internette harcıyorsunuz. 

155
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Binlerce Caferi böyle uğurladıBinlerce Caferi böyle uğurladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS