Katar'dan Dünya Kupası için büyük yatırım

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, ülkede devam eden büyük stat ve altyapı projelerine haftada yarım milyar dolar harcadığını açıkladı.

Katar Maliye Bakanı Ali el-Emadi, yeni statların yanı sıra otoyollar, demiryolu bağlantıları ve hastaneler için yaptıkları harcamaların dört yıl daha bu seviyede sürmesini beklediklerini söyledi.

TOPLAMDA HARCAMA 200 MİLYAR DOLAR

Doğal gaz zengini emirlikte kupa için 200 milyar dolardan fazla paranın harcanacağı tahmin ediliyor Ancak El-Emadi, 2022'nin, tarihin en maliyetli kupası olmayacağını savundu.

2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya, 11 milyar dolarlık bir maliyet açıklamıştı. Rusya da 2018 Dünya Kupası'nı bütçesini 321 milyon dolar artırarak 10.7 milyar dolara çıkarmıştı.

Brezilya, statları yetiştirmekte zorlanmıştı.