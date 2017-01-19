Katar’dan Türk işadamlarına davet

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Doha’da ortak basın toplantısı düzenledi.



Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Thani, “Türk şirketlerine öncelik veriyoruz. Katar’da çalışan Türk şirketleri çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Gerek kamu, gerek özel sektörde çalışan Türk şirketlerinin tamamı başarılıydı. Bir Türk şirketine yakın zamanda yine büyük bir proje verilecek. Türk şirketlerine büyük bir pay verilecek” dedi.



Thani, “140 milyar dolar içerisinde Tekfen şirketi Kuzey Otoyolunu başarılı bir şekilde tamamladı. Tekfen’e yeni denizyolu projesini verdik, maliyeti 7 milyar dolar. Diğer büyük projeler de başka Türk şirketlerinde. Gıda alanında çalışmalar sürüyor. Yakında bir Türk lokantası açılacak” diye konuştu.

Thani, “Serbest ticaret anlaşması kısa bir sürede imzalanırsa başta Katar olmak üzere körfez ülkeleri arasında ticaret hacmi daha da artacak. İşbirliği gerçekleşirse Körfez ülkeleri ve Türkiye arasında o alana da katkı yapmış olacağız” dedi.



EMİR’İN TALİMATI



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı ile görüşmesiyle ilgili olarak, “Katar Emiri’nin birinci talimatı Türk işadamlarına öncelik verilmesi. ‘Hükümet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz’ dediler. Büyük otoyol projesinden sonra yeni büyük bir projeyi de Türk şirketlerine verecekler. Projeyi Katar Başbakanı açıklayacak” dedi.



Hisarcıklıoğlu, dış politika dahil her konuda tek bir devlet gibi hareket edildiğini ifade ederek, “Türkiye dünyadaki ilk askeri üssünü Katar’a inşa ediyor. Katar bizim en zor günümüzde yanımızda oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde ilk arayan Katar Emiri oldu. FETÖ ile ilgili kimseyi ülkelerinde barındırmıyorlar. Darbe girişimi sonrasında yurtdışında Türkiye ekonomisi ile ilgili epey bir olumsuz algı ortaya çıktı. Katar bu süreçte Türkiye ekonomisine güveni göstermek için arka arkaya yatırım yaptı” dedi.



3 AŞAMALI PLAN



Hisarcıklıoğlu, “Katar ile 3 aşamalı işbirliği planı var. Birincisi ticareti artırmak ve firmalarımızı partner yapmak. İkincisi Katarlı şirketlerle ülkemizde daha fazla ortaklık yapmak. Üçüncüsü Katar’ın 2030 ekonomik dönüşüm programı kapsamında sanayi tesislerine yatırım yapmak istiyoruz” diye konuştu.