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KATE UPTON'IN BİKİNİSİ ORTALIĞI SALLADI

Kate Upton'ın bikinisi ortalığı salladı

Model Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla ne kadar cesur olduğunu gösterdi.

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Amerikalı oyuncu ve model Kate Upton, genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla tırmanmayı başarmış bir isim. Pek çok firmanın yüzü olan ve ünlü dergilerin kapaklarını süsleyen 24 yaşındaki Upton, sosyal medya hesabından geçmiş yıllarda Fiji’de yapılmış bir bikini çekiminden kareyi takipçileriyle paylaştı. Sırtı dönük bir şekilde poz vermiş halde görülen Kate Upton’un bu son derece cesur karesi 100 bine yaklaşan bir beğeni aldı. Son dönemin tercih edilen örgü bikinilerinden birini giymiş olduğu görülen modelin paylaşımına özellikle erkek takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

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