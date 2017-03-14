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KATİL KARDEŞLERE MÜEBBET

Katil kardeşlere müebbet

Adana'da kavga ettileri çocukluk arkadaşları 22 yaşındaki Gökhan Nas'ı boğarak öldüren iki kardeş hakkında müebbet isteniyor.

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Adana'da çocukluk arkadaşları 22 yaşındaki Gökhan Nas'ı boğarak öldüren 23 yaşındaki Mehmet Sait S. ile ağabeyi 28 yaşındaki Halil S. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

S. kardeşler, çocukluk arkadaşları Gökhan Nas'ı arayarak çalışmak için Karabük'e gideceklerini söyledi. Nas ise kardeşlerle konuşacağı bir konu olduğunu söyleyip yanlarına gitti. İddiaya göre Nas, S. kardeşlere, daha iyi para kazanabilecekleri bir iş ayarladığını müteahhitleri dolandıracaklarını söyledi. Teklifi kabul eden S. kardeşler, Nas ile birlikte Bahçeşehir Mahallesi'nde inşaat yapan bir müteahhidin yanına gittiler. Nas, kardeşleri pencere ve kapı ustası olarak tanıttı. Müteahhidin isteği üzerine S. kardeşler ölçü alarak fiyat verdi. Pencereler ve kapıların yapımı için malzeme bedeli olarak müteahhitten toplam 7 bin lira para alan Nas, bu paradan 300 lira S. kardeşlere verdi.

MÜTEAHATTİN TEKRAR PARA İSTEDİLER

Halil S., kardeşine "Gökhan bizi kandırıyor. Paranın çoğunu alıyor bize az veriyor. Benim zoruma gidiyor" dedi. İki kardeş daha sonra müteahhidin yanına giderek malzemelerin sevkiyatı için 2 bin lira daha istedi. Müteahhidin durumu anlattığı Gökhan Nas ise, "Para verme. Malzemeler takılsın o zaman verirsin" dedi. Müteahhidin para vermemesi üzerine S. kardeşler mahalleye döndü.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER

17 Şubat'ta S. Kardeşler ile Gökhan Nas, konuyu görüşmek üzere merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Akdeniz Mahallesi'nde buluştu. Gökhan Nas'ın kullandığı araç içinde konuşmaya başlayan Halil S., işten vazgeçmek istediklerini söyledi. Gökhan Nas ise "Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Dönmek isteyen bedelini gerektiği gibi öder" dedi. Bunun üzerine Halil S., Gökhan Nas'ı yumruklamaya başlarken arka koltukta oturan Mehmet Sait ise Nas'ın boğazını sıktı. Gökhan Nas'ın öldüğünü fark eden S. kardeşler, cesedi bir çukura gömüp üzerini molozla kapattı. Gökhan Nas'ın aracında kan fark eden polisler başlattıkları soruşturma sonucu en son birlikte görüldüğü Halil S. ile kardeşi Mehmet Sait'i yakaladı. Nas'ın cesedi de gömüldüğü yerden çıkartılıp, yapılan otopsinin ardından mezarlıkta defnedildi.

Tutuklanan kardeşler hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Katil kardeşlere müebbet

DHA
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