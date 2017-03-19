Katil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğim

İstanbul Avcılar'da kahveden çıkan bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle ensesinden vurularak öldürüldü. 2 kişi cinayeti işleyen kişiye yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturmanın devamında tetiği çeken kişi de bir arkadaşının evinde yakalandı.

İDDİA : UYUŞTURUCU SATIŞI KAVGASI

Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi Çetin Sokak üzerinde 13 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık Dursun Güntemur(20) ve Barış D.(24) arasında kavgaya dönüştü. Güntemur Dayan'ı bıçaklayarak yaraladı.

KURBANINI ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Barış Dayan 13 Mart günü Dursun Güntemur'u takip etmeye başladı. Güntemur'un Avcılar'da bir kahvehaneye girdiğini gören Dayan yaklaşık 1 saat kahvehanenin önünde bekledi, Güntemur kahvehaneden çıktığı sırada da arkasından yaklaşarak pompalı tüfekle ensesine 3 el ateş etti. Güntemur olay yerinde öldü, katil uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri saldırgana yardım ettikleri ve olay yerindeki delilleri kararttıkları gerekçesiyle Dayan'ın 2 arkadaşını gözaltına aldı. Mahkeme Engin Solmaz ve Ömer İnce" yi tutukladı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tetiği çektikten sonra kayıplara karışan Barış Dayan'ın izini sürmeye devam etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda Dayan'ın bir arkadaşının evinde saklandığını belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hem Dayan, hem de onu saklayan arkadaşı Oğuzhan Kardeş gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

"ÖLDÜRDÜM.. ONLARI DA ÖLDÜRECEĞİM"

Barış Dayan adliyeye götürüldüğü sırada, cinayeti bıçaklandığı için işlediğini söyledi, başka kişileri öldüreceğini de ileri sürdü ve bu isimleri saydı..