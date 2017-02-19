Katil zanlısı kardeşlerin ailesine şok saldırı

Adana'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldıktan sonra molotof kokteyli atıldı. Polis saldırıya uğrayan ve ateşe verilen evin, para anlaşmazlığı nedeniyle kısa süre önce 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldüren arkadaşları 28 yaşındaki Mehmet Sait S. ile 30 yaşındaki Halil S. kardeşlerin, annesi ve ağabeyine ait olduğunu belirleyince soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Yüreğir İlçesi Yunus Emre Mahallesi 936 Sokak'ta meydana geldi. Cinayet zanlıları Mehmet Sait S. ve Halil S. kardeşlerin, annesi Emine S. ile ağabeyleri İbrahim S.'nün oturduğu eve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldıktan sonra binaya molotofkokteyli atıldı. İhbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. İnceleme yapan ekipler evde kimsenin olmadığını tespit etti.

Polis,evin çevresindeki boş pompalı tüfek kartuşlarını ve molotofkokteyli şişelerini toplayarak, saldırganlar tespit etmek için, geniş çaplı soruşturma başlattı.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri merkez Yüreğir İlçesi Güneşli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin koltuklarında dün kan izine rastlamış, otomobili en son Gökhan Nas'ın kullandığını tespit etmişti. Polis, Nas'ın PVC pencere işi yaptıklarını, en son birlikte çalıştıkları Mehmet Sait S. ile görüştüğünü tespit ederek gözaltına almıştı. Mehmet Sait S. sorgusunda Gökhan Nas'ı ağabeyi Halil S. ile birlikte döverek öldürdüklerini cesedi merkez Seyhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki moloz yığınlarının bulunduğu araziye gömdüklerini itiraf etmişti. Polisler yaptıkları kazıda Gökhan Nas'ın cesedi bulunmuştu. Mehmet Sait S., Gökhan Nas'ın kendilerini dolandırdığını iddia ederken, çıkan tartışmada onu öldürdüklerini söylemişti.

Polis, cinayet ile eve saldırı ve kundaklama olaylarının birbiri ile bağlantılı olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı.