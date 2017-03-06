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KATİL ZANLISI SUSMA HAKKINI KULLANDI

Katil zanlısı susma hakkını kullandı

karabük'te bir doktoru trafikte önünü keserek silahla öldüren katil zanlısı susma hakkını kullandı.

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Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde, 45 yaşındaki Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş'i, trafikte aracıyla önünü kesip tabancayla vurarak öldüren 37 yaşındaki Kamil A., adliyeye sevk edildi. Kamil A., cinayetle ilgili emniyette ifade vermedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Mantolama işiyle uğraşan Kamil A., sağlık personeli eşinin daha önce çalıştığı ve bir süre önce kapanan özel tıp merkezinin sahibi Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş'i aracıyla takip etti. Kamil A., 78 SE 670 plakalı otomobiliyle Dr. Güneş'in kullandığı hafif ticari aracın önüne geçerek durdu. Araçtan inen Kamil A., arkasında duran aracından indiği sırada Güneş'e tabancayla 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Güneş, ambulansla kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

OĞLUNU ANNESİNE BIRAKTIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Dr. Güneş'in, bir süre önce eşinden boşandığı ve hafta sonunu birlikte geçirdiği 6 yaşındaki oğlunu annesine bıraktıktan sonra evine giderken saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Eşi daha önce Dr. Metin Güneş'in yanında çalışan katil zanlısı Kamil A.'nın ise olay yerinde doktoru vurduktan sonra "Namusumu temizledim" dediği iddia edildi.

Kamil A.'nın Emniyet'te cinayetle ilgili susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kamil A., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna da cevap vermedi.

DHA
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