KATİL ZANLISINDAN KAN DONDURAN İFADE

Katil zanlısından kan donduran ifade

İş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırıp öldüren katil zanlısının ifadesi kan dondurdu.

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İşadamı İsmail Erten'in 30 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'i kaçırıp, öldüren Süleyman K.'nın sorgusu sürüyor. Jandarma, zanlının kardeşi Enes K.'yı da gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde, “Ağabeyinin borcu için öldürdüm. İple boğarken ‘Yapma, ne istersen babam verir’ diye dakikalarca yalvardı. Pişman değilim” dedi.

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Süleyman Erten'i kaçırıp, öldüren Süleyman K.'nın sorgusu sürüyor. Katil zanlısı ifadesinde, İsmail Erten'in Rusya'da yaşayan oğlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduğunu söyledi. Ağabey Ahmet Rusya'da olduğu için kardeşi Süleyman'ı kaçırdığını söyleyen zanlı Süleyman K.'nın işadamının sahibi olduğu firmaya nakliye hizmeti verdiği öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Vahşetin bir numaralı zanlısı Süleyman K., jandarmadaki sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı: "Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığını görünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alana götürüp attım." 

Oğlunun gözünün önünde kaçırıldığını söyleyen baba İsmail Erten ise "Keşke oğlumun yerine beni öldürselerdi. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Süleyman'ıma bunu nasıl yaparlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Süleyman Erten'in cenazesi Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katil zanlısı Süleyman K. ve kardeşi Enes K. tutuklandı.

Sabah
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