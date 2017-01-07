KATİLDEN ŞAKA GİBİ SAVUNMA! BUZDA AYAĞIM KAYDI

Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı

Konya'da Özbekistan uyruklu kadını ateş ederek öldüren katil ''buzda ayağım kaydı parmağım tetiğe dokundu'' diyerek kendini savundu.

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Konya’da rastgele ateş açarak Özbekistan uyruklu Ranokhon Alıkhanova’nın ölümüne neden olan ve olaydan 2 gün sonra yakalanan İbrahim Şakrak ifadesinde, "Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" dedi.

Olay, geçtiğimiz 5 Ocak günü saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki stüdyo dairede meydana geldi. 39 yaşındaki İbrahim Şakrak ve Özbekistan uyruklu kadın arkadaşı 35 yaşındaki Ronakhon Alıkhanova’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 5 kişi, iddiaya göre birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Şakrak, kız arkadaşı Alıkhanova’ya "Haydi başka bir eve gidelim. Orada eğlenelim" diyerek evden çıkarmak istedi. Ronakhon Alıkhanova da Manavgat’tan gelen arkadaşı 31 yaşındaki Madina Gapparova ile bu duruma karşı çıkarak Şakrak’ı evden tek başına gönderdi.PE

PENCEREDEN GİREN KURŞUNLA ÖLDÜ

İddiaya göre İbrahim Şakrak 1 saat sonra tekrar aynı adrese gelip telefonunu unuttuğunu söyleyerek içeriye girmek istedi. Ancak evdekiler Şakrak’ı içeriye almadı. Yine Alıkhanova’ya kendisiyle gelmesini isteyen Şakrak ile evdeki kadınlar arasında tartışma çıktı. Apartmanın kapısının önünde bulunan İbrahim Şakrak, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla apartmanın birinci katında bulunan daireye doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu koltukta oturan Ronakhon Alıkhanova pencereden giren ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Genç kadının vurulduğunu öğrenen Şakrak ise olay yerinden kaçtı. Evdekilerin çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'BUZDA AYAĞIM KAYDI ELİM TETİĞE GİTTİ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İbrahim Şakrak’ı Karatay İlçesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen Şakrak polise verdiği ifade de "Olay günü daha önceden tanıdığımız Özbekistanlı Ronakhon Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova’yı Manavgat’tan çağırdık. Ara sıra gelirler burada birlikte alkol alırdık. Ronakhon’ı ile dışarıya çıkmak istedim buna karşı çıktılar. Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" dedi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şakrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
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