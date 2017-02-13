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KATLİAM GİBİ KAZA: 28 KİŞİ ÖLDÜ

Katliam gibi kaza: 28 kişi öldü

Tayvan'da iki yolu birbirine bağlayan bir rampada otobüs devrildi. Kazada 28 kişi hayatını kaybetti.

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Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Nangang bölgesinde iki otoyolu birbirine bağlayan rampada bir tur otobüsü devrildi

Tayvan’da meydana gelen trafik kazasında 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Focus Taiwan’ın haberine göre, kaza adanın güneyindeki Yilan-Nangang vilayetlerini birbirine bağlayan otoyolda gerçekleşti.

44 kişi taşıyan bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu, 28 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

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Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

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AA
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