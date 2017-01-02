Katliamın merkezi havadan görüntülendi

Beşiktaş Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısının yaşandığı ünlü gece kulübünde, polisin incelemeleri tamamlandı. İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarında birinde kurulu gece kulübü, havadan görüntülendi.
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