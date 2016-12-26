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KAVGAYI İZLERKEN BAŞINDAN VURULDU

Kavgayı izlerken başından vuruldu

Adana'da sokaktaki kavgayı balkondan izleyen Suriyeli çocuk başından vuruldu.

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Adana'da sokakta tartıştığı kişiler kendine küfredince korkutmak için havaya ateş eden genç, balkondaki Suriyeli çocuğu vurdu. Yaralı çocuğu hastaneye götüren genç, polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gençler arasında kavga çıktı. Orada bulunan Bilal D. de (26) kavgayı ayırmak istedi. Kavga eden şahıslardan biri Bilal D.'ye küfür ederek karışmamasını söyledi. Bunun üzerine evden pompalı tüfeğini alan Bilal D. kavga edenlerin yanına geldi. Sesleri duyan 13 yaşındaki Suriyeli Abdulkerim Jesri de evinin balkonuna çıktı. Bilal D., kavga edenleri korkutmak için havaya doğru ateş edince, bu sırada balkondaki Suriyeli çocuk başından vuruldu. Çocuğun yaralandığını gören Bilal D. hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bilal D. de ambulansa binerek hastaneye gitti.

Abdulkerim Jesri tedavi altına alınırken, Bilal D. ise hastaneye gelen cinayet dedektiflerine teslim oldu. Olayı anlatan Bilal D. pişman olduğunu söyleyip ağladı. Ağlamaktan gözleri şişen Bilal D. adliyeye sevk edildi.

Bilal D. basın mensuplarına da pişman olduğunu söyledi.

İHA
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