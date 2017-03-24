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KAVUN ÇIKTI AMA KİMSE YANINA YAKLAŞAMIYOR

Kavun çıktı ama kimse yanına yaklaşamıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında üretildiği için hasadı erken yapılan kavun, fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

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Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altında domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavunun hasat edildikten sonra Türkiye’nin değişik illerine gönderildiğini söyledi.

Bir kavunun ortalama 2 ile 4 kilogram arasında olduğunu, üreticilerden de kilogramının 10 liradan alındığını ifade eden Türer, aroması ve lezzetiyle ilgi gören ürünün fiyatıyla da yüz güldürdüğünü belirtti.

İlçe genelinde 50 dönüm arazide 500 ton kavun üretiminin yapıldığını anlatan Türer, "Açık alanda kavun hasadı haziran ayı sonunda başlıyor. Örtü altında daha erken olgunlaşan ürünler, talebe göre yurdun çeşitli illerine gönderiliyor. Çiftçiler için alternatif ürün anlamında büyük önem taşıyor." dedi. 

AA
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