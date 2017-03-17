Kaya Çilingiroğlu icralık oldu

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu boşandığı eşi Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’nun okul masraflarını ödemeyince icralık oldu. Okul yönetimi, Çilingiroğlu’nun 43 Bin 800 TL olan okul ücretinin 21 Bin 900 TL’sini ödemediğini iddia etti.

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç’tan boşanınca oğulları Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’nun eğitim masraflarını üstlenmişti. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Oğlunu Sarıyer’de özel bir okula gönderen Çilingiroğlu okulun taksitlerini ödemeyince mahkemelik oldu. İddiaya göre Çilingiroğlu’na ulaşmaya çalışan ancak iletişime geçemeyen okul yönetimi çareyi Çilingiroğlu hakkında icra takibi başlatmakta buldu. İstanbul 13. İcra Mahkemesi’ne başvuran okul avukatları Çilingiroğlu hakkında icra takibini başlattı. Kaya Çilingiroğlu ve Feraya Tanyolaç ise avukatları aracılığıyla itirazda bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme itirazı yerinde bularak kabul etti ve icra takibini durdurdu.

“BORCUN TAHSİLİNİ GECİKTİRMEYE YÖNELİK”

Ancak okul yönetiminin avukatları iptal kararına itiraz etti. İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’ne dilekçe veren avukatlar, 2015-2016 yılına ait okul ücretinin 43 Bin 800 TL olduğunu ve Çilingiroğlu’nun bu ücretin 21 Bin 900 TL’sini ödemediğini belirtti. Okul yönetiminin tüm şifahi taleplerine rağmen borcun ödenmediğini belirten avukatlar, “Davalı tarafından borca ve borcun tüm ferilerine hiçbir gerekçe gösterilmeden itiraz edilmiştir. Bu itirazın müvekkil şirketin alacağını tahsil edebilmesini geciktirmek maksadıyla yapıldığı hususu her türlü izahtan varestedir” diyerek icra takibinin devam etmesin istedi.

İTİRAZA İLİŞKİN İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde iptal kararının itirazına ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Çilingiroğlu’nun katılmadığı davada mahkeme dosyayı bilirkişi incelemesine gönderdi.