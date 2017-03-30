Kayahan doğum gününde kendi şarkılarıyla anıldı

Nilüfer, Fatih Erkoç, Zara, Mustafa Ceceli gibi isimlerin sahne aldığı konserde tüm şarkılar Kayahan için söylendi. Konser sonunda ise Kayahan’ın kızı Beste Açar, Kayahan’ın eşi İpek Açar ile birlikte ‘e bebeğim’ şarkısını söyledi.

USTA SESLER KAYAHAN’IN DOĞUM GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN KONSERDE BİR ARAYA GELDİ!

Beşiktaş Belediyesi, 3 Nisan 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın doğum günü dolayısıyla Kayahan'ın eşi İpek Açar ile birlikte, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde birbirinden usta sanatçıların katıldığı bir konser düzenledi. "İyi ki Doğdun Kayahan” adlı senfonik konserde, Kayahan’ın eşi ünlü sanatçı İpek Açar’ın yanı sıra; Nilüfer, Fatih Erkoç, Zara, Gökhan Türkmen, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Serkan Çağrı, Suat Suna, Mustafa Ceceli, İntizar gibi isimler de sahne alarak, Kayahan'ın birbirinden güzel eserlerini Kayahan için seslendirdi. Gece boyu birbirinden usta sanatçıların Kayahan için sahne aldığı konserde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Öte yandan gecenin sunuculuğunu ise Kayahan'ın kızı Beste Açar yaptı. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan konserde eğlence gece boyu devam etti. Konser sonunda ise Kayahan’ın kızı Beste Açar Kayahan’ın eşi İpek Açar ile birlikte ‘e bebeğim’ şarkısını söyledi.

“Kayahan’ın ve ailesinin benim hayatımda özel bir yeri var”

Kayahan’ın, hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Kayahan’ın eşi İpek hanım ve kızı Beste hanımla beraber Kayahan’ın son sahnesini paylaştık. Bu benim için hayatımda unutamayacağım çok özel bir gecedir. Onun için Kayahan’ın ve ailesinin benim hayatımda özel bir yeri var. Kayahan’ı ölüm yıldönümünde, doğum günğnde onu sevenleriyle, dinleyicileriyle buluşturacak bir projeye imza atıyoruz. Bun sene Beşiktaş Belediyesi olarak yapıyoruz. Bu akşam keyifli bir akşam geçireceğiz” diye konuştu.

“Bu konserlerin gelenekselleşmesini çok arzu adiyordum”

Kayahan’ın Eşi İpek Açar ise, Kayahan’ı her yıl doğum günlerinde anmak istediğini belirterek, “İlkini İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle gerçekleştirmiştik, ikincisini de Beşiktaş Belediyesiyle gerçekleştiriyoruz. Aslında bu benim çok arzu ettiğim bir şeydi. Senenin en özel konserine hazırlanır gibi hazırlandık. Ben bunun gelenekselleşmesini çok arzu ediyordum. ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ konserlerinin. Çünkü ölüm yıldönümünde anmanın çok farklı hüznü ve bizim için çok farklı bir duygusu oluyor. Ama; yaş günlerinde anmak aslında yaşanmışlığı kutlamak, onun bize bıraktığı değerleri kutlamak, hayatı boyunca sevginin peşinden koşmasını, adam gibi adam olmasını, Anadolu çocukluğunu kutlamak aslında. Allah sevgisiyle Atatürk sevgisini aynı kalbe sığdırabiliyorum diye anlatan fikirlerini kutlamak, şarkılarıyla birlikte. Ben tüm katılan sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.