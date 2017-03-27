“İyi ki Doğdun Kayahan” adlı senfonik konserde, Kayahan’ın eşi ünlü sanatçı İpek Açar’ın yanı sıra çok sayıda sürpriz sanatçı da Kayahan şarkılarını seslendirecek.

KAYAHAN’IN KIZI BESTE AÇAR HARAVON GECENİN SUNUCULUĞUNU YAPACAK

Büyük Usta Kayahan’ın kızı Beste Açar Haravon, bu özel gecede Elif Güvendik ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenecek.

USTA SANATÇI KAYAHAN’IN DOĞUM GÜNÜ MUHTEŞEM BİR KONSERLE KUTLANACAK!

Mustafa Kemal Merkezi(MKM)’de 20:30’da başlayacak olan ‘’İyi ki doğdun Kayahan’’ senfonik konserinde, unutulmayacak şarkılara imza atan usta sanatçının eşsiz eserleri yakın dostları ve eşi İpek Açar tarafından seslendirilecek.

Gecede; Nilüfer, Fatih Erkoç, Zara, Mustafa Ceceli, Gökhan Türkmen, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Burcu Güneş, Serkan Çağrı, İntizar, Suat Suna, İskender Paydaş, ve İpek Açar ‘’İyi ki doğdun Kayahan Senfonik Konseri’nde bir araya gelerek usta sanatçıyı doğum gününde hep birlikte anacaklar.

29 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve çok sayıda davetli de katılacak.

Tarih: 29 Mart 2017 Çarşamba

Yer: Mustafa Kemal Merkezi(MKM)

Saat: 20.30