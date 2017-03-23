Kayahan mezarında artık rahat edecek

Aralarındaki sorunları çözen Açar ve Haravon, geleneksel hale gelen 29 Mart’taki ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ gecesine birlikte katılma kararı aldı.

Çarşamba akşamı düzenlenecek ‘İyi ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri’nde sanatçının şarkıları seslendirilecek.

AÇAR’I BESTE SUNACAK

Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı gecenin sunuculuğunu Beste Haravon üstlenecek.

Nilüfer, Fatih Erkoç, Zara, Suat Suna, Mustafa Ceceli gibi isimlerin sahneye çıkıp Kayahan’ı şarkılarla anacağı konserde Açar’ı diğer sanatçılarla birlikte Haravon anons edecek.