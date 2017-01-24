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KAYAK KEYFİ FACİAYLA BİTTİ !

Kayak keyfi faciayla bitti !

Erciyes Dağı'nda kayak yaparken uçuruma düşen 16 yaşındaki Yurdakul Selvi hayatını kaybetti.

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Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşen 16 yaşındaki Yurdakul Selvi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Turizmde kış sporları merkezi Erciyes Dağı'nda 16 yaşındaki Yurdakul Selvi'nin saat 17.30 sıralarında kaybolduğu ihbarı üzerine Erciyes A.Ş. Kurtarma ekipleri, AFAD, JAK, UMKE ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri pist ve pist çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra pistten çıktığı için kayalık bir alana düşen genç baygın halde bulundu. Olay yerinden paletli ambulansla önce oteller bölgesine indirilen Yurdakul Selvi, burada bekleyen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Selvi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sömestır tatili nedeniyle Erciyes Dağı'nda bulunduğu öğrenileh Selvi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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