YEREL HABERLER
Balıkesir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KAYBOLAN ÇİFTİN ARACI BÖYLE BULUNDU

Kaybolan çiftin aracı böyle bulundu

Balıkesir'de kendilerinden haber alınamayan çiftin aracı böyle bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde dün otomobille yola çıkan ve bir daha da kendilerinden haber alınamayan Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftinin aracı, dereye uçmuş halde bulundu. Akın çiftine ulaşılamazken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Manyas İlçesi'ne bağlı İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Ali Abdullah Akın, yanındaki eşi 42 yaşındaki Nefise Akın, dün öğle saatlerinde 10 K 6602 plakalı otomobille ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Akın çifti gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çiftin aracı, Kocaçay'ın kolu olan Mürvetler (Ketenlik) Deresi'ne uçmuş halde bulundu. Araçta Nefise ve Ali Abdullah Akın çiftine ise ulaşılamadı.

Dere sularına kapıldığı düşünülen çifti arama çalışmaları sürerken, AFAD ekibinin aracı, yarın iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartacağı belirtildi.

DHA
1272
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydıKatilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı
Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS