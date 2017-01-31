KAYIP ÇOCUĞUN BABASINDAN ŞOK AÇIKLAMA

Kayıp çocuğun babasından şok açıklama

Tokat'ta 13 aydır kayıp olarak aranan iki çocuktan birinin babasının açıklaması şoke etti.

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan iki çocuktan 5 yaşındaki Dursun Kağan'ın babası İbrahim Taşçı, bir televizyon kanalında yayınlanan programda evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, çocukların kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı'nın aileleri Fox Tv kanalında yayınlanan İnci Ertuğrul'un “Kaybolan Çiçekler” programının konuğu oldu. 

Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, programın sunucusu İnci Ertuğrul’un sorularını yanıtladı. Evli olan bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul eden Taşçı, bu konuyu olaydan kısa süre sonra Emniyet yetkililerine söylediğini kaydetti.

Baba Taşçı bazı şüphelerinin olduğunu belirterek, “Kaçırmış olabilirler. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yıldır süren bir ilişkim vardı. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendiler. Kaybolduktan sonra ilişkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattım” diye konuştu.

İHA
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