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KAYIP DİYE ARANAN GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kayıp diye aranan genç ölü olarak bulundu

Bursa'da uyuşturucu kullanıcı bir şahıs evinin bulunduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

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Bursa'da uyuşturucu kullanıcı bir şahıs evinin bulunduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir gündür eve gelmeyen 26 yaşında ki E.B., yaşadıkları apartmanın bodrum katında gece saatlerinde ölü olarak bulundu. Ailesi tarafından bir gündür aranan E.B., apartmanın bodrum katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin kontrol ettikleri sırada ölü olarak yattığı belirlendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan E.B.'ün cansız bedeni bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi. E.B.'ün cansız bedenini bulan acılı aile sinir krizleri geçirirken binanın önüne gelen 112 ekipleri anne ve kardeşlerine müdahale etti.

Sinir krizi geçiren baba ve eşinden ayrı yaşayan anne, bir çocuklarının daha 6 yıl önce havuzda boğularak öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından E.B.'ün kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
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