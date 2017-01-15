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KAYIP KADININ CESEDİ BULUNDU

Kayıp kadının cesedi bulundu

Artvin'de kaybolan 71 yaşındaki alzheimer hastası kadın dere içinde ölü bulundu.

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Artvin'in Borçka İlçesi'nde önceki gün kaybolan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mine Cebir'in dere içinde cesedi bulundu.

Alzheimer hastası olan ve 12 Ocak Perşembe günü Taraklı Köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 çocuk annesi Mine Cebiri'i bulmak için eğitimli köpeklerle başlatılan arama çalışması sonuç verdi. AFAD ve Jandarma ekipleri Cebir'in cesedini evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, dere içinde buldu. Mine Cebir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

DHA
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