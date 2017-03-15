Kayıp kişinin cesedi bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce kaybolan Deniz Demir'in (35) cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve polis ekipleri, tarafından ilçeye bağlı Düzköy mevkisinde ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan arama faaliyetinde vücudunun büyük bölümü yabani hayvanlarca parçalanmış erkek cesedi bulundu. İlk incelemede cesedin üzerinden Deniz Demir'e ait kimlik çıktı.

Olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet savcısı tarafından ön otopsi yapılan Demir'in cesedi, Adli tıp kurumuna gönderildi.

Evi terk eden eşi için Bursa'dan fındıklı'ya gelmişti

Deniz Demir, yaşadıkları Bursa'da aralarında çıkan tartışma sonucu evi terk eden eşi H. Demir'in ardından Fındıklı ilçesine gelmişti. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen S.Ö. (48) de ilçeye gelerek H.Demir ve eşi Deniz Demir ile görüşmüş, son kez S.Ö'nün arabasında görülen Deniz Demir'den daha sonra haber alınamamıştı.

Deniz Demir'in kaybolması üzerine H. Demir, S.Ö'den şüphelendiğini belirterek polise başvurmuştu. Kayıp Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, incelediği MOBESE görüntüleri doğrultusunda Demir'in Fındıklı sahil yolunda S.Ö'nün arabasına bindiğini, cep telefonundan son sinyalin ise ilçeye bağlı Tepecik köyünde alındığını tespit etmiş, Demir'in bindiği arabada yapılan incelemede kan izleri olduğu ve mermi izlerinin macun ve boya ile kapatıldığını tespit eden polis ekiplerinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesi üzerine gözaltına alınan S.Ö. Rize'ye getirilmişti.

Pazar Adliyesine getirilen S.Ö, savcılıkça ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.