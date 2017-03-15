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KAYIP KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Kayıp kişinin cesedi bulundu

Rize'de 3.5 ay önce kaybolan Deniz Demir'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce kaybolan  Deniz Demir'in (35) cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı  Asayiş Timleri ve polis ekipleri, tarafından ilçeye bağlı Düzköy mevkisinde  ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan arama faaliyetinde vücudunun  büyük bölümü yabani hayvanlarca parçalanmış erkek cesedi bulundu. İlk incelemede  cesedin üzerinden Deniz Demir'e ait kimlik çıktı.

Olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet savcısı tarafından ön  otopsi yapılan Demir'in cesedi, Adli tıp kurumuna gönderildi.

Evi terk eden eşi için Bursa'dan fındıklı'ya gelmişti

Deniz Demir, yaşadıkları Bursa'da aralarında çıkan tartışma sonucu evi  terk eden eşi H. Demir'in ardından Fındıklı ilçesine gelmişti. Olayla bağlantısı  olduğu düşünülen S.Ö. (48) de ilçeye gelerek H.Demir ve eşi Deniz Demir ile  görüşmüş, son kez S.Ö'nün arabasında görülen Deniz Demir'den daha sonra haber  alınamamıştı.

Deniz Demir'in kaybolması üzerine H. Demir, S.Ö'den şüphelendiğini  belirterek polise başvurmuştu. Kayıp Demir'in bulunması için çalışma başlatan  polis, incelediği MOBESE görüntüleri doğrultusunda Demir'in Fındıklı sahil  yolunda S.Ö'nün arabasına bindiğini, cep telefonundan son sinyalin ise ilçeye  bağlı Tepecik köyünde alındığını tespit etmiş, Demir'in bindiği arabada yapılan  incelemede kan izleri olduğu ve mermi izlerinin macun ve boya ile kapatıldığını  tespit eden polis ekiplerinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesi  üzerine gözaltına alınan S.Ö. Rize'ye getirilmişti.

Pazar Adliyesine getirilen S.Ö, savcılıkça ifadesinin ardından  mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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