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Tekirdağ \ Hayrabolu
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KAYMAKAM FETÖ'DEN GÖZALTINDA

Kaymakam FETÖ'den gözaltında

Hayrabolu Kaymakamı Özdemir, "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

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Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kaymakam Özdemir hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Kaymakam Özdemir, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

AA
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