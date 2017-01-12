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KAYMAKAMA SUİKASTE GELEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kaymakama suikaste gelen terörist öldürüldü

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen terörist çatışmada öldürüldü.

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü. Teröristin kaymakama suikast için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi. Teröristin Yenişehir kaymakamına suiksat için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İHA
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