KAYMAKAMLIĞA 3 GÜN ÖNCE ATANMIŞTI

Kaymakamlığa 3 gün önce atanmıştı

Amasya'da Suluova İlçesi'ne 3 gün önce Kaymakam olarak atanan Abdullah Aslaner açığa alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde Kaymakam olarak 3 gün önce göreve başlayan Abdullah Aslaner, "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Geçen 1 Aralık'ta Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner, Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına tayin edilmesi sonrası "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrasında Amasya Valiliği tarafından hakkında açılan soruşturma sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
 
Amasya Valisi Salih Işık, "Suluova Kaymakamlığına tayini çıkan Kaymakamımız Abdullah Aslaner açığa alındı. Bugün itibariyle bütün ilişiği kesildi" dedi.

DHA
801
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Evet mi hayır mı önde ?Evet mi hayır mı önde ?
Emekliye 900 TL promosyon geliyor !Emekliye 900 TL promosyon geliyor !
Ölmeden önce tecavüze uğradı iddiasıÖlmeden önce tecavüze uğradı iddiası
Cansu Taşkın sabah sporuyla olay olduCansu Taşkın sabah sporuyla olay oldu
O şoförün ayağı yokmuş !O şoförün ayağı yokmuş !
Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !
İzmir'de travestiye korkunç tuzakİzmir'de travestiye korkunç tuzak
Meral Akşener ve Nazlıaka AYM'ye başvurduMeral Akşener ve Nazlıaka AYM'ye başvurdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS