KAYNAK: "ÇOK BÜYÜK BİR KIYIM HEDEFLEMİŞLER"

Kaynak: "Çok büyük bir kıyım hedeflemişler"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki saldırı hakkında açıklama yaptı.

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İzmir'de adliyeye yönelik alçak terör saldırısında oklar terör örgütü PKK'yı işaret ediyor. Öldürülen teröristlerin üstünden çıkan iki kaleşnikof tüfek,8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası kanlı planı ortaya koydu. Çatışmada öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şajörlerin ters bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için kullanılan bu yöntemi Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist de uyguladığı belirlenmişti

İzmir’deki alçak saldırıyla ilgili soruları cevaplayan Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, “Çok büyük bir kıyımın hedeflendiği anlaşılıyor. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz bu hususta tedbirli. Çok yakında göreceğiz. Bunların tamamının birer birer sonunu geldiğini göreceğiz” dedi.

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Saldırının ardında PKK'nın bulunduğunu belirten İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırının gerçekleştiği İzmir adliyesinde saldırganların üzerinden çıkan mühimmatı açıkladı. Ayyıldız'ın verdiği bilgiye göre teröristlerinden iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu.

Adliye kapısındaki saldırı mesai saati bitimine doğru yaşandı.

Teröristlerin bomba yüklü aracı patlattıktan sonra oluşacak kargaşa sırasında adliyede büyük bir katliam düzenlemeyi planladıkları değerlendiriliyor.

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in teröristleri fark etmesi alçak planın önüne geçti. Hain saldırıda mermisi bitene kadar çatışıp bir teröristi öldüren Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu.

Öldürülen teröristlere ilişkin silahlarda ise bir detay dikkat çekti. Teröristler şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için şarjörleri bantlamış. İstanbul Reina'daki katliamda da DEAŞ'lı teröristin aynı yöntemi kullandığı belirlenmişti.

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