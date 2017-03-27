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KAYNAK YAPILAN TIR BOMBA GİBİ PATLADI: 1 ÖLÜ

Kaynak yapılan TIR bomba gibi patladı: 1 ölü

Niğde'de kaynak yapılan tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin merkeze bağlı Orhanlı köyünde yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Özdoğan, iddiaya göre evinin bahçesinde kendisine ait tırın yakıt deposundaki mazotu boşaltıp kaynak yapmaya başladı. Kaynak esnasında gaz sıkışması sonucu depo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ağır yaralanan Özdoğan, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz adam Orhanlı beldesinde toprağa verildi.

İHA
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