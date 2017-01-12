Kayseri saldırısında korkunç şüphe

Soruşturmada, saldırıyla ilgili tüm ayrıntılar ortaya çıkarılırken, bomba yüklü araç için hazırlanan ruhsat, sigorta belgeleri ve plaka kayıtlarının gerçek olduğu anlaşıldı. Bomba yüklü araç için sigorta belgesini hazırlayan Sait Karabulut’un Ukrayna’ya kaçtığı belirlendi. Savcılık, Karabulut’un yakalanması için İnterpol’ün devreye girmesine yönelik talimat gönderdi.

5 askere gözaltı

Kayseri 1. Komando Tugayı’ndaki askerlerin Çarşı iznine çıkması sırasında PKK’nın gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı. Soruşturmada, eylem tüm yönleriyle aydınlatıldı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, 17 Aralık sabahı yaşanan olayın ardından yürütülen soruşturmada sürpriz gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, tugay komutanlığınca organize edilen halk otobüslerinin tugaydaki askerleri çarşı iznine çıkarılması uygulamasıyla ilgili bilgilerin PKK’ya ulaştırıldığı olasılığını değerlendiren savcılık, halen tugayda vatani görevini yapan ve kısa zaman içinde terhis olan yaklaşık 3 bin asker üzerinde inceleme yaptı. Savcılık, halen tugayda askerlik yapan 5 er ve erbaşın “köstebek” oldukları şüphesiyle gözaltına alınmasına karar verdi. Talimat üzerine isimleri gizli tutulan 5 asker gözaltına alındı.

Çifte eylem planı

Bombalı araç eylemiyle ilgili yürütülen soruşturmada, PKK’nın Kayseri’deki saldırıyı İstanbulBeşiktaş’taki bombalı saldırıyla aynı gün gerçekleştirmeyi planladığı tespit edildi. 10 Aralık sabahında Kayseri’de, aynı gün akşam saatlerinde ise İstanbul’da yapılması planlanan iki ayrı eylem için PKK’nın Lice sorumlusu “Porsipi” kod adlı İshak Özçaktu tarafından talimat verildiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Kenan çiçek polise bu yönde örgüt yönetiminden talimat geldiği ancak Kayseri için gerekli aracın çalınamaması nedeniyle eylemin bir hafta sonraya ertelendiğini anlattı. Yapılan araştırmada, Kayseri ve Beşiktaş’taki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcılar ve düzeneklerinin aynı olduğu anlaşıldı.

Gerçek ‘sahte belgeler’



Kayseri’de bombalı araç düzeneğinin hazırlanması için patlayıcıların Adana’ya getirilmesi, bomba yüklenecek aracın Şanlıurfa’dan çalınarak Adana’ya getirilmesi, polisin olası yol kontrollerinden kurtulmak için araç için gereken plakanın, sigorta belgelerinin ve ruhsat belgelerinin gerçeğe uygun hazırlanması için ayrı kişilerin görevlendirildiği belirlendi.



Kenan Çiçek’in Lice kırsalında hazırlanan patlayıcıyı Adana’ya getirdiği, şüpheli Ferhat Tekiner’in Şanlıurfa’dan aracı çalıp Adana’ya getirdiği, şüpheli Murat Talan’ın araçlarda kullanılan plakaların benzeri mühürlü yasal plaka hazırlattığı, şüpheli Sait Karabulut’un ise sahte trafik belgeleri ile sigorta belgesini hazırladığı belirlendi. Plaka ve trafik belgeleri ile sigorta belgesinin örgüt talimatıyla İstanbul’da hazırlatılarak Adana’ya gönderildiği ve Kenan Çiçek’e teslim edildiği anlaşıldı. Karabulut’un patlama sonrasında olay yerinde bulunan sigorta belgesindeki parmak izinden kimliğine ulaşıldı. Karabulut’un, olayın ardından Ukrayna’ya kaçtığı belirlendi. Zanlılar, bugün adliyeye çıkartılacak.