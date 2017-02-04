CANLI MAÇGALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ !

KAYSERİ'DE 71 İŞ ADAMI HAKKINDA FETÖ İDDİANAMESİ

Kayseri'de 71 iş adamı hakkında FETÖ iddianamesi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 71 iş adamı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarından eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları Fatih ve Suat Somyürek, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ, Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 kişi hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı. 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şüphelilerin, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

AA
656
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
CHP'li vekilden ''900'lü hat'' iddiasına cevapCHP'li vekilden ''900'lü hat'' iddiasına cevap
Aysel Tuğluk e-postayla Kandil'e çağırılmışAysel Tuğluk e-postayla Kandil'e çağırılmış
Nijeryalı iki öğrenci ile Türk genci birbirlerine girdiNijeryalı iki öğrenci ile Türk genci birbirlerine girdi
Erdoğan, Antarktika üssü projesine el koyduErdoğan, Antarktika üssü projesine el koydu
''Türkiye'nin stratejik önemi giderek artıyor''''Türkiye'nin stratejik önemi giderek artıyor''
İstanbul'da adliye önünde ''katiplik'' kuyruğuİstanbul'da adliye önünde ''katiplik'' kuyruğu
Konutta 4 müjde birdenKonutta 4 müjde birden
Teröristlere verilen zırhlı araçlar böyle görüntülendiTeröristlere verilen zırhlı araçlar böyle görüntülendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS