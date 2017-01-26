Kayseri'de kan donduran cinayet

Kayseri'de bir şahsın 7 el ateş ettiği ardından üzerinden arabayla geçtiği iş ortağı hayatını kaybetti.

İddiaya göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi Nurdana Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, iş ortağı A.K. ile tartışmaya başladı. Şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silah ile A.K.'ye 7 el ateş etti ve ardından da A.K.'nin üzerinden aracıyla geçerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.