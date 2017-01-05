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KAYSERİ'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ 29 KİŞİ GÖZALTINDA

Kayseri'deki saldırıyla ilgili 29 kişi gözaltında

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 29 oldu.

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Kayseri'de geçen 17 Aralık'ta, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik, bombalı araçla yapılan ve 14 askerin şehit olduğu terör saldırısında, gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Saldırının ardından halen 3 askerin tedavisi sürüyor.

Kayseri'de geçen 17 Aralık'da bomba yüklü araçla, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 56 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından bombacının kıyafetinin cebinden çıkan Komando Tugayı'nın krokisi ile bölgedeki hassas noktaları gösteren çizimlerdeki parmak izlerinden Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve İstanbul'da yapılan operasyonlarla, gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Adana'da yakalanan 4 kişinin de bu sabah Kayseri'ye getirildiği, yapılan çalışma sonucu terör örgütüne sahte kimlik, plaka, ruhsat ve sürücü belgesi düzenleyen bir sahtekarlık şebekesinin de İstanbul'da çökertildiği belirlendi.

Araç üzerinde yapılan çalışmada ise kontak anahtarının orijinal olduğu, Şanlıurfa'dan çalınan hafif ticari aracın kapısının açık olduğu, Makine Mühendisleri Odasından alınan raporla kesinleşti.

PKK'LI TERÖRİST ARACI KOZAN'DA TESLİM ALMIŞ

Örgüt içinde "Çektar" kod adıyla bilinen terör örgütü PKK'nın yan kuruluşu TAK mensubu teröristin üzerinden "Mehmet Oluk" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sürücü belgesinin yanı sıra, olay sırasında patlatılan çalıntı hafif ticari aracın trafik sigortasının da aynı isim üzerine düzenlediği anlaşıldı. Sahte kimliğin, UYAP sorgulamasında sabıkası olmayan kişi adına düzenlendiği, o nedenle arka koltuğun altına gizlenen fabrikasyon bomba taşıyan aracın, olası bir polis çevirmesi veya denetim noktasında durdurulması halinde bile, takılan ikiz plakayla kontrol noktasından rahatlıkla geçebilecek belgelere sahip olduğu ortaya çıktı.

Van nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar'ın bombalı aracı Adana'nın Kozan İlçesinde teslim aldığı, daha sonra örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler tarafından kendisine verilen kroki ile Kahramanmaraş- Kayseri karayolunu kullanarak, gece yarısı Sarız İlçesi üzerinden Kayseri-Malatya karayolunu izleyip, Komando caddesine ulaştığı ve Talas Caddesinde, olay sabahı Mehmetçikleri taşıyan otobüse soldan yanaşıp, patlamayı gerçekleştirdiği bildirildi.

TERÖRİSTİN CESEDİ HALEN MORGDA

PKK'nın TAK koluna mensup terörist Kasım Yıldırımçakar'ın cesedinin, halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morgunda bulunduğu ve Ankara'ya gönderilen DNA örneğinin, aile yakınlarıyla örtüşüp örtüşmediği konusundaki kriminal karşılaştırmanın sürdüğü beliurtildi.

3 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, bombalı aracın patlaması sonucu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesinde yatan 2'si yoğun bakımdaki 5 hastadan 2'si bu sabah taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2, ortopedi servisinde ise 1 Mehmetçiğin bulunduğu belirlendi.

DHA
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