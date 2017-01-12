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KAYSERİ'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ 4 ASKER DE GÖZALTINDA

Kayseri'deki saldırıyla ilgili 4 asker de gözaltında

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri'de çarşı izinine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri sürüyor, 6 zanlı serbest bırakıldı.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de bulunduğu öğrenildi.

Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaştığı belirlenmişti.

AA
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