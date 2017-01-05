YEREL HABERLER
Siirt Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KAYYUM ATANAN SİİRT BELEDİYESİ'NDE SICAK DAKİKALAR

Kayyum atanan Siirt Belediyesi'nde sıcak dakikalar

Siirt Belediyesi'ne silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ruhsatsız silahla girmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

Siirt Belediyesi binasının girişinde bir kadının şüpheli hareketleri üzerine polis, üst araması yaptı. 

Aramada, üzerinde silah bulunan kadın gözaltına alındı.

Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadının terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, olay üzerine Siirt Belediyesi çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

861
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
Kediye işkence edenler özür dilediKediye işkence edenler özür diledi
O lokantanın sahibi konuştu !O lokantanın sahibi konuştu !
"Polis, jandarma ve sivil girerse vurun""Polis, jandarma ve sivil girerse vurun"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS