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KAZA MI, İNTİHAR MI ?

Kaza mı, intihar mı ?

Adana'da 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Deniz A. öldü.

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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte oturan Deniz A. gece çıktığı balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Duyduğu ses üzerine balkona çıkan anne İlkay A., kızını yerde görünce hemen 112 Acil'i aradı. Sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz A'nın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada genç kızın annesi İlkay A, babası İlker A ve yakınları gözyaşı döküp, sinir krizine girdi. Deniz A'nın cenazesi, yapılan inceleme ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın kazara mı düştüğü yoksa intihar mı ettiğini araştıran polis, olayla ilglii soruşturmaya devam ediyor.

DHA
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