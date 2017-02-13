Kaza yapan sürücü bakın neye ağladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yanındaki arkadaşıyla yaralanan sürücü, kullanılamaz hale gelen aracın başında "babamın arabasıydı" diye ağladı.
Bekir İ. yönetimindeki 33 UF 362 plakalı otomobil, Topalak Mahallesi'nde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada araçta sıkışan henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekiplerince kurtarılarak Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralanan sürücü ise kullanılamaz hale gelen otomobilin önünde diz üstü çökerek "babamın arabasıydı" diyerek ağladı.
Polise ehliyetinin olmadığını söyleyen Bekir İ, "Ağabey ne olur alkolmetreyi getirmeyin" demesi dikkati çekti.
Ambulansa bindirilen sürücü hastaneye kaldırıldı.