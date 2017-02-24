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KAZA YAPTIKTAN SONRA TARLAYA GİZLENEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza yaptıktan sonra tarlaya gizlenen sürücü yakalandı

Edirne'de bir kişinin yaralandığı kaza sonrası kaçarak tarlaya saklanan sürücü jandarma ekiplerince bulundu.

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Edirne'de bir kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücü, tarlada gizlenirken jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Palamut'un kullandığı IF 06 FAM plakalı tır ile N.Ö. yönetimindeki 22 ND 915 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Lalapaşa-Süloğlu yol ayrımında çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü N.Ö. ise jandarma ekiplerince bölgenin karanlık olması nedeniyle uzun süre arandı. Ekipler, N.Ö'yü bir tarlada bularak hakkında işlem başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AA
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