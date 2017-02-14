Kazada ölen gencin ailesi dedektif gibi iz sürdü

İzmir'in Urla İlçesi'nde, motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarpıp düşünce yaralanan, bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalan 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş, kurtarılamadı. Kaza yerinde durmayıp kaçan, tamponunda kalan kurbanının kaskının renginden yola çıkan polisin takibiyle yakalanan eski sinema oyuncusu 75 yaşındaki Ergül Buharalı için, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstenen cezayı az bulan aile, tutuksuz yargılanan sürücünün peşini bırakmadı. Kaza yerinde yeniden inceleme yaptırdı, yeni görgü tanıkları buldu, dedektif gibi iz sürdü. Sürücünün en üst sınırdan ceza alsa bile hiç cezaevine girmeyeceğini ifade eden aile, çocuklarının çarpıldıktan sonra ölüme terk edildiğini, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" yargılanmasını istedi.

Lise mezunu Oğuzhan Ateş'in ölümüne neden olan kaza 20 Haziran 2016 tarihinde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Ateş, birkaç ay önce satın aldığı 35 AE 3359 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. Zeytinalanı'na kadar giden Ateş, Urla'ya döndüğü sırada yola aniden fırlayan köpeğe çarptı, yere düştü. Sokak köpeğinin telef olduğu kazada, yaralanan Oğuzhan Ateş ve motosikleti, asfaltta metrelerce sürüklendi. Yaralı halde yerde yattığı sırada üzerinden bir de otomobilin geçtiği belirtilen Ateş, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde öldü.

KASKTAN TAMPONA BULAŞAN BEYAZ BOYADAN YAKALANDI

Olayın hemen sonrasında saat 21.40 civarlarında yoldan geçerken kazayı gören sürücülerden Taşkın Yolcu, polise verdiği ifadede Oğuzhan Ateş'in başında kaskı ve üzerinde koruyucu giysileri olduğu halde yolun ortasında yattığını, kolu ve başını hareket ettirerek yardım istediğini, motosikletin de 15 metre ileride ışıkları açık bir halde yolun kenarında durduğunu gördüğünü söyledi. Bu sırada plakasını tam olarak görmediği bir otomobilin hızlı bir şekilde yerde yatan gencin üzerinden geçip, durmadan uzaklaştığını anlattı. Yolcu'nun ifadesinden yola çıkan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayı aydınlatmak için özel ekip kurdu, çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Birkaç kamera görüntüsünde olay anını saptayan polis, saat 21.48.35'te bir yolcu minibüsünün, kayıtlardaki verilere göre saat 21.48.39'da krem renkli bir aracın geçtiğini, 21.49.10'da bir köpeğin yolun karşısına doğru koştuğunu belirledi. Kamera görüntülerinin incelemesiyle, 21.49.14'te, motosikletin önden, Oğuzhan Ateş'in de adından asfalt üzerinde sürüklendiği kayıtlara yansıdı. 21.49.26'daki kayıtta ise motosikletin görüş alanından çıktığı, Oğuzhan'ın ise başındaki kaskı ile yerde hareket ettiği görüntülerde belirlendi. Aynı görüntünün devamında, beyaz renkli bir aracın Oğuzhan Ateş'in ayak ucundan geçerek hemen sağa park edip, flaşörlerini açtığı, sürücünün de aracından inerek yaralının yanına gittiği belirlendi. 21.49.31'de kaydedilen görüntüde ise koyu renkli bir aracın hızla gelip, yerde yatan yaralıya çarparak hızla olay yerinden uzaklaştığı belgelendi. Bu aracın 34 ZK 5126 plakalı otomobil ve sürücüsünün de Ergül Buharalı olduğunu saptayan polis, araçta inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ SİNEMA OYUNCUSU ÇIKTI

Araştırmada ön plaka üzerinde, tamponda çarpma izleri bulundu. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde, bu bulguların, Oğuzhan Ateş'in kafasında bulunan kaskın parçacıkları ve boyasıyla benzer fiziksel ve kimyasal özellikler içerdiği belirlendi. Bu gelişmeden sonra ifadesi alınan Ergül Buharalı, iddiaları reddederek, "Yolda giderken herhangi bir kazaya tanık olmadığını, herhangi bir kazaya karışmadığını, yolda aracı ile herhangi bir cisim veya kişinin üzerinden geçmediğini" söyledi. Yaralı halde yol ortasında bulunan Oğuzhan Ateş'e çarparak ölümüne neden olmakla suçundan hakkında dava açılan Ergül Buharalı'nın, Yeşilçam'da, birçok filmde rol alan, eski bir yardımcı oyuncu olduğu ortaya çıktı.Çeşme nüfusuna kayıtlı olan, İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan Buharalı'nın olay gecesi, Urla Gülbahçe'deki yazlığına gittiği ifade edildi.

İSTENEN CEZA İSYAN ETTİRDİ

Tutuksuz yargılanan Ergül Buharalı için "Taksirle adam öldürme'den 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle davca açıldı. Buharalı Urla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Ancak istenen bu ceza Oğuzhan Ateş'in babası Harun Ateş, isyan etti. Harun Ateş, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenmiş bazı suçlarla ilgili yapılan düzenlemeye göre, oğlunun ölümüne neden olan Ergül Buharalı'nın, olay tarihine ve yaş durumuna göre hapis cezası alsa bile hiç hapse girmeyeceğini söyledi. Bunu kabul edemediklerini ifade eden Harun Ateş, Ergül Buharalı'nın, 15 yıla kadar hapis istenen bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan yargılanmasını istediğini söyleyip, "Böylelikle ceza almış olacak. Hapisten kurtulamayacak. Çünkü o oğlumu ölüme terk etti. Belki de hastaneye götürse kurtulacaktı. Belki de alkollüydü. Bunun için yeni şahitler bulduk kaza yerinde yeni inceleme yaptırdık" dedi.