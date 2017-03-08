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KAZADA ÖLEN KIZIN TELEFONUNU ÇALDILAR

Kazada ölen kızın telefonunu çaldılar

Okula giderken trenin altında kalarak hayatını kaybeden kız çocuğunun cep telefonunu çaldılar.

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Adana'da sabah saatlerinde okula giderken kulaklık ile müzik dinlediği sırada trenin altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti. Kulaklıkları kızın kulağında bulunan kızın, telefonunun çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4212 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16-17 yaşındaki bir kız çocuğu sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Yaya olarak giden kız çocuğu, cep telefonundan müzik açarak kulağına da kulaklık taktı. Kız çocuğu bir süre sonra tren yoluna geldi. Hemzemin geçidin olmadığı tren yolunda karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinlediği için trenin sesini duymayan kıza hızla gelen tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız çocuğunu gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar meraklı vatandaşlar kaza bölgesine akın etti. Bu arada bir kişi, kız çocuğunun cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı. Kızın üzerinden kimliği çıkmadığı ve çevrede tanıyan olmadığı için kimliği de belirlenemedi. Polis, hem kazayı hem kızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bu arada kaza sonrası kız çocuğunun cep telefonunu kimin çaldığını belirlemek için de çalışma başlatıldı. Kızın cenazesi otopsi ve kimlik çalışması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
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