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KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen üniversiteli genç toprağa verildi

Bartın'da kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Burcu Duran son yolculuğuna uğurlandı.

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Bartın'da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kardeşinin fotoğrafını elinden bırakmayan Duygu Duran, tabutun arkasından "Gitme kardeşim" diyerek ağladı.

Kaza, dün Gölbucağı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 1 ay önce ehliyet alan 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil ile giderken, yaya kaldırımına çıkarak üniversiteli Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı hastanede öldü.

Hafta sonu tatili için ailesinin yanına geldiği Bartın'da arkadaşlarının yanına giderken aracın çarpmasıyla ölen Burcu Duran cenazesi, helallik alınması için önce evinin önüne getirildi. Duran'ın babası 55 yaşındaki Nurettin, annesi mahalle muhtarı 49 yaşındaki Şermin ve öğretmen ablası 26 yaşındaki Duygu Duran, duvak örtülen tabutun başında gözyaşı döktü.

Duran'ın cenazesi, daha sonra Gölbucağı Camii'ne götürüldü. Tabutun arkasında anne ve babasının arasında güçlükle yürüyen Duygu Duran, "Gitme kardeşim. Gül güzeliydi o, benim bitanemdi. Tutamiyorum kendimi" diyerek babasına sarılıp ağladı. Cenaze namazına AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da katıldı. Burcu Duran'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Kalaycı'nın, ağabeyine ait otomobili gezmek için aldığı belirtildi. Sürücünün ifadesinde, "Önüme kedi çıktı, direksiyon kontrolünü kaybettim" dediği ifade edildi. Sürücü, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

DHA
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