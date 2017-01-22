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KAZADA YARALANAN ÇİFT DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Kazada yaralanan çift donmak üzereyken bulundu

Konya'da takla atarak şarampole yuvarlanan sürücü ve 6 aylık hamile eşi kazadan 5 saat sonra fark edildi.

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Konya'nın Ereğli İlçesi'nde takla atarak şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 6 aylık hamile eşi yaralandı. Yaralı çift kazadan 5 saat sonra bir TIR şoförü tarafından fark edilerek donmaktan son anda kurtarıldı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolu üzeri Organize Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Şahin Aşkın yönetimindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada araçtan fırlayıp araziye savrulan sürücü Aşkın ile 6 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Tuğba Aşkın yaralandı. Yaralı çift, kaza sonrası kimse tarafından fark edilmemesi nedeniyle 5 saat boyunca yerde yardım bekledi. Saat 00.30 sıralarında yoldan geçen bir TIR şoförü, kaza yapan aracı ve yaralı çifti fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedavi altına alındı. Aşkın çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan çift donmak üzereyken bulundu

DHA
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