  • Erdoğan talimat verdi ! 7 bin bekçi alınacak
  • Ankara'da astsubaya korkunç pusu !
  • Melih Gökçek'ten referandum anketi
  • Gurbetçiler referandumda ne diyecek ?
  • Ev alana üstüne para verilecek
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KAZADAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazadan sonra gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da bir otomobilin çarptığı bisikletli Osman Elmas hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Osman Elmas hayatını kaybetti. Sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Şahin Üzeyir uzun süre gözyaşı döktü.

İnegöl'de, bugün meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 25 yaşındaki Şahin Üzeyir yönetimindeki 16 YF 828 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesindeki evinden gelip çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile gitmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Elmas'a çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 100 metre sonra ancak durabildi. Elmas kaza sonrası hayatını kaybederken sürücü, yaşlı adamın başına gözyaşlarına boğuldu.

Siteye ait güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan Sürücü Şahin Üzeyir, işlemlerin ardından adliyeye çıkartılacak.

DHA
613
-
Yarbay Alkan'dan olay sözlerYarbay Alkan'dan olay sözler
Ankara'yı sarsan ByLock iddiasıAnkara'yı sarsan ByLock iddiası
İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdülerİnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler
Le Pen'in toplantısında FEMEN kriziLe Pen'in toplantısında FEMEN krizi
Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!
El Bab şehidinin cenazesi yürek dağladıEl Bab şehidinin cenazesi yürek dağladı
Kim Jong-nam'ın katil zanlısı: Kamera şakası için 90 dolar aldımKim Jong-nam'ın katil zanlısı: Kamera şakası için 90 dolar aldım
FETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesiFETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesi
Canan Hoca ekmek konusunda uyardıCanan Hoca ekmek konusunda uyardı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS