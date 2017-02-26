Kazadan sonra gözyaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Osman Elmas hayatını kaybetti. Sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Şahin Üzeyir uzun süre gözyaşı döktü.

İnegöl'de, bugün meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 25 yaşındaki Şahin Üzeyir yönetimindeki 16 YF 828 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesindeki evinden gelip çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile gitmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Elmas'a çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 100 metre sonra ancak durabildi. Elmas kaza sonrası hayatını kaybederken sürücü, yaşlı adamın başına gözyaşlarına boğuldu.

Siteye ait güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan Sürücü Şahin Üzeyir, işlemlerin ardından adliyeye çıkartılacak.