Kazakistan’da başkanlık sistemi bitiyor!

Reuters’ın haberine göre Kazakistan'daki anayasa değişikliğine dair canlı yayında yaptığı açıklamada Nazarbayev, “Daha etkili, istikrarlı ve modern bir devlet yönetimi kurmak için belirli başkanlık görevlerimi devretme niyetindeyim” dedi.

Parlamentonun hükümetin oluşturulmasındaki rolünün artırılması gerektiğini ifade eden Kazakistan Devlet Başkanı, “Meclis seçimlerini kazanan parti, hükümeti oluşturmak konusunda belirleyici rol oynayacak” diye konuştu.

Kazakistan, 25 yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Nazarbayev, 1991 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

REUTERS