Kazanın böylesi ! Nükleer denizaltılar çarpıştı

Gizlilik süresi dolan CIA belgelerinde, bundan 43 yıl önce gerçekleşen inanılmaz bir nükleer çarpışma yer aldı.
Üçüncü dünya savaşı çıkarabilecek olayın geçtiği yer, İskoçya Argyll'de Holy Loch açıkları.
Bir ABD nükleer denizaltısıyla Sovyerler Birliği nüklere denizaltısı açık denizde 1974 yılında çarpıştı.
Soğuk Savaş ve sonrasında yıllarca gizli kalan ve açıklanmayan olay, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 25 yılı geçen belgeleri internet üzerinden erişime açmasıyla ortaya çıktı.
13 milyon sayfayı bulan belgeler arasında yer bulan çarpışmaya karışan nükleer denizaltı, SSBN James Madison.
Belgelere göre, kaza dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e bir mesajla bildirilmiş.