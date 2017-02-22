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KDV'SİZ KONUT SAHİBİ OLACAKLAR !

KDV'siz konut sahibi olacaklar !

Yabancılara tanınan KDV'siz gayrimenkul alma hakkı yurt dışındaki Türklere de tanındı.

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Yabancılara tanınan KDV’siz gayrimenkul alma hakkı, çalışma ve oturma izniyle 6 aydan fazla yurtdışında ikamet eden Türklere de tanındı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Meclis’te görüşmeleri süren tasarıda son dakika önergesiyle yapılan bu değişikliğe göre, yabancılar gibi yurtdışında ikamet eden Türkler de gayrimenkul alırken ödemeleri gereken yüzde 18’lik KDV’den muaf olacaklar.  Ancak, yabancılar gibi yurtdışında yaşayan Türkler de KDV’siz satın aldıkları bu gayrimenkulleri bir yıldan önce ellerinden çıkaramayacaklar. Çıkarmaları halinde, satın alırken ödemedikleri bu vergi kendilerinden tahsil edilecek.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE YÜZDE 5 İNDİRİM MECLİS’TEN GEÇTİ

Vergisini düzenli ödeyene 5 puanlık indirim olanağı getiren düzenleme Meclis’ten geçti. Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren tasarının vergi indirimine ilişkin maddesi, kapsamı genişletilerek kabul edildi. Tasarıyla indirimden yararlanacaklar sektörler olarak sayılan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerin yanına AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle sigorta acenteleri de eklendi. 

İndirim koşullarını yerine getirenler yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesini verirken 5 puanı indirecekler. Ancak, indirimin üst limiti 1 milyon TL olacak. Yüzde 5 oranındaki indirim 1 milyon TL’yi geçiyorsa, geçen kısım indirime konu edilemeyecek. Bu 1 milyon TL’lik üst limit, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

İndirim yapılan tutar, ödenmesi gereken vergiden daha fazlaysa, aradaki fark, mükellefin beyanı ile 1 yıl içinde başka vergilerden indirilecek.

Bu şekilde 1 yıllık süre içinde indirim yapılamazsa, indirim hakkı kaybedilecek. İndirimden yararlanan ve daha sonra gerekli şartları taşımadığı anlaşılan mükellefler vergi ziyaı (vergi kaçırma) yapmış sayılacak.

Hürriyet
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