Kemal Belgin kendi kanalını bombaladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası Robin van Persie olayının yankıları devam ediyor.

Dusko Tosic ile yaşadığı tartışma sırasında elini şortuna sokarak rakibini tahrik ettiği iddia edilen Robin van Persie'nin görüntüsü A Spor canlı yayınında yorumlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor'un canlı yayınına bağlanan Kemal Belgin, büyük bir gafa imza attı.

YAYINCI KURULUŞ YABANCILARIN ELİNE GEÇTİ AMA YERLİLERDEN KÖTÜ!

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, "Bu fotoğrafı çeken arkadaşı gerçekten kutluyorum. Çünkü ekranlardan bu gelmedi görüntü. Zaten yayıncı kuruluş yabancıların eline geçmesine rağmen yerlilerden daha kötü. Bunu yayınlayacaksın kardeşim yayıncı kuruluşsan" ifadelerini kullandı.

"ABİ YAYINCI KURULUŞ ZATEN BİZİZ" DENİLİNCE...

Maçın A Spor'dan yayınladığını unutan Kemal Belgin, spikerin "Yayıncı kuruluş zaten biziz abi. Akşam bu görüntüleri uzun uzun konuşacağız" sözleri ile durumun farkına vardı.