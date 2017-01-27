Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Referandum kampanyası sırasında; HDP'den uzak duracaklarını ve milliyetçi tabana yöneleceklerini belirleyen CHP Lideri, MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ı kabul etti. İkili arasındaki görüşmeyi Yeniçağ yazarı Ahmet Takan yazdı.
Takan'ın yazısına göre; 40 dakika süren görüşmeye ilişkin Ümit Özdağ, "Bazı çevrelerin referandum sürecini iç çatışma süreci olarak kurgulamak istediğine dair kanıtları paylaştım." dedi.
MYK TOPLATISINDA CEVAP VERMEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün 3 saati aşan MYK toplantısında bazı kurmaylarından gelen Meral Akşener ve Ümit Özdağ gibi isimlerle temas etme önerilerine yanıt vermediği ifade edilmişti. Kılıçdaroğlu’nun özellikle MHP tabanına yönelik çalışmalar yürütülmesini talep ettiği ifade edildi. Bu çerçevede il ve ilçe örgütlerine eski yöneticiler ve kanaat önderleriyle temas edilmesi çağrısı yapıldığı belirtiliyor.
Kaymakamlığa 3 gün önce atanmıştı ! Açığa alındı
Trump'ın kararı Ankara'ya bomba gibi düştü
Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
Emekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok oldu
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 13 turist yaralı
İstanbul'da bu ilçelere elektrik verilmeyecek
ByLock kullanan 8 polis tutuklandı
Ukraynalı fotomodel Türkiye'de dehşeti yaşadı
ABD'den Euro tahmini
Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
PYD sivilleri katletti: 7 ölü, 3 yaralı
MEB ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti
KEMAL KILIÇDAROĞLU, ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ
CHP lideri Kılıçdaroğlu MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile 40 dakikalık bir görüşme yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS