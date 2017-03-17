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KENAN DOĞULU'DAN ''İHANET'' İDDİASI YANITI

Kenan Doğulu'dan ''ihanet'' iddiası yanıtı

Eşi Beren Saat ile görüntülenen Kenan Doğulu, ağabeyi Ozan Doğulu'nun o samimi fotoğrafı için bu açıklamayı yaptı.

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Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki akşam aileleriyle Taksim Zarifi'de Suzan Kardeş şarkılarıyla eğlendi.

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre Beren Saat'in annesi Ayla Saat'in ve Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun eşi Emre Özdemir'in doğum günlerini kutlayan grup, gece 02:00'de mekandan hep birlikte ayrıldı.

Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile Beren Saat'in annesi Ayla Saat gece boyunca sohbet etti ve samimi görüntüler çizdi. Mekandan ayrılan Ayla Saat, "Çok güzel bir geceydi. Çok mutlu olduk" dedi. Serpil Doğulu ise oğlu Ozan Doğulu'nun Tuba Peksayar'la çıkan aldatma fotoğrafları hakkındaki sorulara "Bilmiyorum, bilgim yok" yanıtını verdi.

ABİSİNE DESTEK

Geceyi el ele terk eden Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, "Mutlu bir gece yaşadık. Tüm aile hep beraber eğlendik" şeklinde konuştu.

Sezen Aksu ile yan yana olan yalıları yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanlayan Doğulu, "Hayatta tartışmayız. Öyle bir şey olabilir mi? Haberler gerçek dışı" dedi.

Abisi Ozan Doğulu'nun Ece Doğulu'yu aldattığı haberleri hakkında konuşan Kenan Doğulu, "Çok saçma haber. Yılların arkadaşlığı ve anlık yanlış bir fotoğraf karesi o. Kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

İddialara göre gecede olacak Ozan-Ece Doğulu çifti, ihanet görüntüleri yüzünden doğum günü partisine katılmadı.

Milliyet
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